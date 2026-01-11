Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu hariç tüm yurtta yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın batısında ise kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına (50–80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR!

İstanbul'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarın ardından, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışının başlaması bekleniyor. Kar yağışının pazartesi ve salı günü KENT genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

68 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışında kalan tüm iller için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı; kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskini kapsıyor.

PROF. DR ORHAN ŞEN: "PAZARTESİ İSTANBUL'A KAR GELİYOR. OKULLARIN TATİL OLMASINDA FAYDA VAR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden bastıracak. Biraz BEYAZ çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur. " diyerek uyarıda bulundu.