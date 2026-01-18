Megakent İstanbul, haftaya kar yağışının etkisiyle başladı. Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış, gece boyu etkisini sürdürerek özellikle şehrin yüksek noktalarını beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında da kısıtlamaları beraberinde getirdi.

ŞEHİR HATLARI’NDAN "İPTAL" DUYURUSU

Şehir Hatları tarafından yapılan resmi açıklamada, elverişsiz hava şartları nedeniyle sefer güvenliğini sağlamak amacıyla bazı hatlarda değişikliğe gidildiği belirtildi. Yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" ifadesi kullanılarak şu kısıtlamalar paylaşıldı:

Bostancı-Moda-Kabataş Hattı: Seferlerin Moda uğraması iptal edildi.

Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı: Seferlerin Kuzguncuk uğraması geçici olarak durduruldu.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan yağış, özellikle Çamlıca, Beykoz, Aydos ve Başakşehir gibi rakımı yüksek bölgelerde yer yer etkisini artırdı. Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SEFERLER ANLIK TAKİP EDİLMELİ

Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların güncel sefer bilgileri için Şehir Hatları’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini öneriyor. Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte seferlerin normale döneceği bildirildi.