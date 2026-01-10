Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekipler, bu yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit vermezken, İstanbul Havalimanı'nda Meksika'dan gelerek transit olarak Avustralya'ya gidecek bir kargo gönderisinde 443 kilogram metamfetamin yakaladı.

Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise İran'dan gelen tırdaki 63 kilogram sıvı metamfetamine, 33 kilogram esrara ve 25 kilogram afyon sakızına el koydu.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEK

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler, hem fiziki temassız kontrol sistemleri (x-ray) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerle detaylı aranıyor.

Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bu yıl da aralıksız sürdürülecek.

(AA)