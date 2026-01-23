Dünyanın en büyük bankalarından biri olan JPMorgan Chase, CEO Jamie Dimon’ın 2025 yılı toplam maaş paketini bir önceki yıla göre yüzde 10,3 oranında artırarak 43 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Banka yönetimi, bu artış kararının temelinde şirketin dördüncü çeyrekte kar tahminlerini aşması ve yılı genel olarak güçlü bir performansla kapatmasının yattığını belirtti.
JPMorgan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 69 yaşındaki Dimon’un 2025 yılı için belirlenen 43 milyon dolarlık ödemesi şu bileşenlerden oluşuyor:
Temel Ücret: 1,5 milyon dolar
Performans Teşvikleri: 41,5 milyon dolar
Banka yönetim kurulu, belirlenen yeni ücret politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yıllık maaş paketi, Dimon’un şirketin güçlü performansı, piyasa lideri iş kolları ve sağlam bilançosundaki liderliğini yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.
DİMON’UN YILLIK GELİR GRAFİĞİ
2005 yılından bu yana JPMorgan’ın başında bulunan Jamie Dimon, geçtiğimiz yıllarda da kademeli bir maaş artışı yaşamıştı. CEO’nun son 5 yıla ait toplam gelir tablosu şu şekilde gerçekleşti:
2021 ve 2022: 34,5 milyon dolar
2023: 36 milyon dolar
2024: 39 milyon dolar
2025: 43 milyon dolar
