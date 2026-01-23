JPMorgan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 69 yaşındaki Dimon’un 2025 yılı için belirlenen 43 milyon dolarlık ödemesi şu bileşenlerden oluşuyor:

Temel Ücret: 1,5 milyon dolar

Performans Teşvikleri: 41,5 milyon dolar

Banka yönetim kurulu, belirlenen yeni ücret politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yıllık maaş paketi, Dimon’un şirketin güçlü performansı, piyasa lideri iş kolları ve sağlam bilançosundaki liderliğini yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

DİMON’UN YILLIK GELİR GRAFİĞİ

2005 yılından bu yana JPMorgan’ın başında bulunan Jamie Dimon, geçtiğimiz yıllarda da kademeli bir maaş artışı yaşamıştı. CEO’nun son 5 yıla ait toplam gelir tablosu şu şekilde gerçekleşti:

2021 ve 2022: 34,5 milyon dolar

2023: 36 milyon dolar

2024: 39 milyon dolar

2025: 43 milyon dolar

Kaynak: Ekonomim