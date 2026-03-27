Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarda ana ortaklığa ait net dönem zararı 3.561.702.407 TL olarak gerçekleşti.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarda ise net dönem zararı 3.029.527.139,57 TL olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: KAP

KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAK

PwC Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından denetlenen tablolar ışığında, dağıtılabilir bir dönem kârı oluşmadığı tespit edildi. Bu kapsamda yönetim kurulu şu kararı aldı:

Karar: SPK ve VUK esaslarına göre düzenlenen tablolarda dağıtılabilir kâr bulunmaması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmayacak.

Onay Süreci: Bu karar, 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

