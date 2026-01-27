Altın piyasası 2026 yılına sadece rekorlarla değil, aynı zamanda derinleşen "çifte fiyat" makasıyla damga vuruyor. Dün ons bazında 5.111 doları test eden değerli metal, bugün 5.070 dolar seviyelerinde DENGE arayışını sürdürürken, yurt içinde fiziki altına olan talep piyasa dengelerini altüst etti.

GRAM ALTINDA ZİRVE TAKİBİ

27 Ocak 2026 sabahında gram altın, ekranlarda 7.070 TL seviyesinden güne başladı. Dün 7.128 TL ile görülen tarihi zirvenin ardından bir miktar kâr satışı gelse de, onstaki güçlü duruş fiyatları yeniden zirveye yaklaştırdı. Ancak yatırımcılar için asıl çarpıcı gelişme kuyumcu vitrinlerinde yaşandı.

KAPALIÇARŞI’DA FİZİKİ ALTIN FARK ATIYOR

Fiziki altına yönelen yoğun talep, piyasa ekranlarındaki rakamlar ile kuyumcu fiyatları arasındaki makası son ayların en yüksek seviyesine taşıdı.

Spot Gram Altın: 7.070 TL

Kapalıçarşı Fiziki Satış: 7.320 TL

Çeyrek Altın Satış: 11.965 TL

Bu tabloya göre, 1 kilogram fiziki altının fiyatı, dijital (spot) piyasa fiyatına göre yaklaşık 250 bin TL daha pahalı hale geldi. Döviz cinsinden 5.750 dolara tekabül eden bu fark, arz kısıtları ve fiziki talep baskısının piyasa üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNDU

Dünya piyasalarında ons altın, dünkü seansı 5.009 dolardan kapatarak psikolojik sınırın üzerinde kalmayı başardı. Bugünün ilk işlemlerinde %0,43’lük bir primle 5.070 dolara yakın seyreden ons, küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik gerilimlerden beslenmeye devam ediyor.

Analistler, fiziki altın ile spot altın arasındaki bu devasa makasın yatırımcı iştahını dijital altın sertifikalarına kaydırabileceği konusunda uyarıyor. Ancak kriz dönemlerinin vazgeçilmez "güvenli limanı" olan fiziki altına olan talebin, arz dengelenene kadar bu farkı koruyacağı öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi