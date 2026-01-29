Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de yapılan değişiklikle; muhatap bankanın, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktar güncellendi.

• Eski Tutar: 12.650 TL

• Yeni Tutar: 16.350 TL

Böylece çekin karşılıksız çıkması durumunda bankaların ödemek zorunda olduğu garanti tutarı 3.700 TL artırılmış oldu.

ESKİ ÇEKLER İÇİN DE DÜZENLEME YAPILDI

Tebliğin geçici 2. maddesinde yapılan değişiklikle, daha önceki düzenlemelere tabi olan (eski basım) çekler için de limitler yukarı çekildi. Buna göre, ilgili madde kapsamındaki çeklerde bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 11 bin 120 TL'den 14 bin 200 TL'ye yükseltildi.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belirlenen yeni tutarlar yarın, yani 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren ibraz edilen çeklerde geçerli olacak.