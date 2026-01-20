Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 20 Ocak 2026 tarihli seans sırasında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirimle sermaye artırım politikasında köklü bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

"ORTAKTAN PARA İSTEMEYE GEREK KALMADI"

Şirket Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2025 tarihinde aldığı kararla 2 milyar 70 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 5 milyar 430 milyon TL artırarak 7.5 milyar TL’ye yükseltmeyi planlıyordu.

Ancak 20 Ocak 2026’da yapılan son değerlendirme toplantısında bu karardan vazgeçildi. İptal gerekçesi olarak şirketin güçlü finansal yapısı gösterildi.

Açıklamada, artan kârlılık, faaliyetlerden sağlanan güçlü nakit akışı ve mevcut özkaynak seviyesinin, bedelli sermaye artırımına ihtiyaç bırakmadığı vurgulandı.

YENİ ROTA: İÇ KAYNAKLAR (BEDELSİZ POTANSİYELİ)

Bedelli sürecini rafa kaldıran Katılımevim, büyüme hedefleri ve finansal stratejileri doğrultusunda sermayenin güçlendirilmesi için "iç kaynakların" devreye sokulacağını belirtti.

Yatırımcılar nezdinde genellikle "bedelsiz sermaye artırımı" olarak bilinen ve olumlu karşılanan bu yöntem için çalışmalar resmen başlatıldı.

Şirket; artırım oranı, kullanılacak iç kaynak kalemleri ve takvim sürecinin yapılacak detaylı değerlendirmelerin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.