Günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 12.794,69 puana tırmanan endeks, öğleden sonra ise yatırımcı iştahının artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti:

Tarihi Zirve (TSI 15.50): 12.914,06 Puan

Önceki Kapanış: 12.747,88 Puan

Gün içi En Düşük: 12.706,34 Puan

KAR SATIŞLARI VE DENGE ARAYIŞI

Tarihi zirve olan 12.914 seviyesini gördükten sonra gelen kar satışlarıyla bir miktar hız kesen endeks, bu seviyede kalıcılık sağlamakta zorlandı. TSI 16.45 itibarıyla piyasada denge arayışı sürerken, endeks 12.875 puan seviyelerinden işlem görmeye devam etti.