Haftaya rekorla başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş trendini Salı gününe de taşıdı. Güne önceki kapanışa göre 12,95 puanlık bir artışla 12.760,83 puandan başlayan endeks, gün ortasında alımların güçlenmesiyle yeni bir zirve denemesi yaptı.12.914,06 puanı görerek tarihi zirveyi gördü
Günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 12.794,69 puana tırmanan endeks, öğleden sonra ise yatırımcı iştahının artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti:
Tarihi Zirve (TSI 15.50): 12.914,06 Puan
Önceki Kapanış: 12.747,88 Puan
Gün içi En Düşük: 12.706,34 Puan
KAR SATIŞLARI VE DENGE ARAYIŞI
Tarihi zirve olan 12.914 seviyesini gördükten sonra gelen kar satışlarıyla bir miktar hız kesen endeks, bu seviyede kalıcılık sağlamakta zorlandı. TSI 16.45 itibarıyla piyasada denge arayışı sürerken, endeks 12.875 puan seviyelerinden işlem görmeye devam etti.