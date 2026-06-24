Türkiye finans ve dijital ekonomi dünyasında dev satın alma kararına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) vize çıktı. 2025 yılında Hepsiburada'yı bünyesine katarak Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Kazakistan'ın fintek devi Kaspi.kz, JSC, Rabobank A.Ş.'yi satın alma işlemlerinde yasal onay sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından, mutat koşulların da yerine getirilmesiyle birlikte devir işlemlerinin Temmuz 2026 itibarıyla tamamen sonuçlandırılması bekleniyor.

KASPİ.KZ YÖNETİMİNDEN BDDK'YA TEŞEKKÜR

Satın alma onayının ardından bir açıklama yapan Kaspi.kz CEO'su, Kurucu Ortağı ve aynı zamanda Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Lomtadze, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki Rabobank A.Ş. satın alımı için BDDK'dan onay almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra Türkiye'deki gelişme yolculuğumuzda atılmış değerli bir adım. Bu süreçte gösterdikleri yapıcı tutum için BDDK'ya ve ilgili tüm otoritelere teşekkür ediyoruz."

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN DİNAMİK ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve dijital altyapısına övgüde bulunan Lomtadze, ülkenin büyük ve dijitalleşen nüfusu, girişimci iş dünyası ve hızla büyüyen dijital ekonomisiyle dünyanın en dinamik pazarlarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’deki ticaretin geleceğini şekillendiren yerel girişimcilere, finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına büyük saygı duyduklarını belirten Lomtadze, "Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ödemeler, e-ticaret ve fintek alanlarındaki deneyimimizi Türkiye'deki müşteri ve satıcıların hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yolculuğun henüz başındayız ve önümüzdeki fırsatlar için son derece heyecanlıyız" diyerek grubun Türkiye'deki gelecek vizyonuna dikkat çekti.