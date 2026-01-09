Sektörün, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 13,5 pay aldığını ve geçen yıl kimyada 16 alt sektörden 12 tanesinin ihracatını artırdığını belirten Pelister, sektörün ithalatını da yüzde 8,8 azaltmasının ham madde ve ara mamulde dışa bağımlılığın gerilemesi bakımından geleceğe ilişkin olumlu bir değişim olduğunu ifade etti.

Pelister, geçen yıl sektörün 31,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektör 9,6 milyar dolar ile plastikler ve mamulleri sektörü oldu. Mineral yakıtlar ve ürünler sektörü 7,1 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşirken, anorganik kimyasallar 3,7 milyar dolar ile kimya ihracatında üçüncü sıraya yerleşti." diye konuştu.

Sektörün geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülkenin Hollanda olduğunu dile getiren Pelister, bu ülkenin ardından Romanya, İtalya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, ABD, Rusya Federasyonu, Irak ve İngiltere'nin geldiğini belirtti.

Pelister geçen yıl kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapılan ilk 20 ülke arasında en çok artışın yüzde 346,13 ile Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ve bu ülkeye toplamda 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

"27 ANA SEKTÖRÜ DOĞRUDAN BESLİYOR"

İKMİB Başkanı Pelister, sektörün hayatın her alanına dokunduğunu dile getirerek, "16 alt sektörüyle birlikte 27 ana sektörü doğrudan besleyen kimya sektörümüz, ihracattaki başarılı grafiğiyle de ülkemizin küresel ticaretteki lokomotif sektörleri arasında ikinci sırada geliyor." ifadesini kullandı.

Küresel ölçekli ve çok boyutlu tüm zorluklara rağmen geçen yılı yıllık bazda yüzde 3,8 büyüyerek kapattıklarını belirten Pelister, "Çizdiğimiz stratejik vizyon ve geniş perspektifli yol haritası kapsamında bu yıla 35 milyar dolarlık hedefle adım attık. Önümüzdeki dönem için sanayimizin ölçek büyütmesi ve yüksek katma değerli ürünlerle ihracatta eşik atlaması en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

"25 ÜLKEYE 42 İHRACAT ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEĞİZ"

Kimya Teknoloji Merkezi’nin akreditasyon sürecini tamamlamasıyla birlikte laboratuvarlarında yapılan tüm test, analiz ve belgelendirme işlemlerinin uluslararası geçerlilik aldığını ifade eden Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kimya Teknoloji Merkezi için öngörülen resmi takvimden çok daha kısa bir süre içerisinde tüm yükümlülüklerimizi yerine getirerek TÜRKAK tarafından akreditasyonumuzu aldık. Daha önce yurt dışında yapılan 39 testin ilk kez Türkiye’de yapılacak olması çok kıymetli. İhracatçılarımıza zaman ve maliyetten ekstra avantaj sağlayan bu merkez, kuluçka merkezinden dijital kütüphanesine kadar yeni bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor."

Pelister, Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda ortaya koydukları ve sektörü geleceğe taşıyacak adımlar arasında Türkiye Kimya Ajansı aşamasına geçtiklerinden bahsetti.

Bu yıl kimya ihracatçılarını yurt dışındaki pazarlarla buluşturacağı ülke ve bölge bazlı gerçekleştirilecek etkinliklerden bahseden de Pelister, "Bu yıl 25 ülkeye yönelik 42 ihracat organizasyonu gerçekleştireceğiz. Ajandamızda 17 milli katılım, 17 sektörel ticaret heyeti, 5 INFO stant ve 3 UR-GE Projesi bulunuyor." bilgisini paylaştı.

