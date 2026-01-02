Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yakalanan suçluların 20'sinin kırmızı bültenle, 20'sinin ise ulusal seviyede arandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle kırmızı bültenle "kasten öldürme" suçundan aranan H.S'nin, "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından aranan E.C.A'nın, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "basit yaralama" suçlarından aranan S.C'nin, "fuhşa teşvik" suçundan aranan C.E. ve C.E'nin, "yağma" ve "yaralama" suçlarından aranan Ç.B'nin, "suç örgütü kurma", "hırsızlık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından aranan A.Ö'nün, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan H.U'nun, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan A.K'nin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan aranan H.G'nin ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan S.Ç'nin Gürcistan'da yakalandığını kaydetti.

Kırmızı bültenle aranan diğer suçlulara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan M.T. ABD'de, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan T.T. ve Ü.A, 'kasten öldürme' suçundan aranan H.Y. ile 'hakaret, görevi yaptırmamak için direnme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan M.K. Almanya'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan Y.Ö. Hırvatistan'da, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan aranan E.Ş. Karadağ'da, 'kasten öldürme' suçundan aranan H.Ş. Rusya'da ve O.T. ise Yunanistan'da yakalandı."

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 20 SUÇLUNUN DA İADELERİ SAĞLANDI

Bakan Yerlikaya, ulusal seviyede aranan suçlulara ilişkin de bilgi paylaştı. Yerlikaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan B.C'nin İsviçre'de, bir şüpheli ile Ü.D. ve "dolandırıcılık", "hakaret", "gizliliğin ihlali", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "yağma" ve "kişisel verileri ele geçirme" suçlarından aranan E.A'nın Bulgaristan'da yakalandığını aktardı.

Ulusal seviyede aranan diğer suçluların Gürcistan'da yakalandığını ifade eden Yerlikaya, suçlulara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan Ü.K, 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan M.A, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından aranan S.D, 'başkalarına ait kimlik kullanma' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan A.R.K, 'kasten öldürme' suçundan aranan Z.M. ve T.M, 'uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak', 'hırsızlık' suçlarından aranan A.G, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından aranan Ş.V, 'ruhsatsız silah taşınması veya bulundurulması', 'işkence' ve 'yağma' suçlarından aranan Ü.U, 'dolandırıcılık' suçundan aranan S.Ş, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan Ö.K, '5809 Sayılı Yasaya muhalefet ve dolandırıcılık' suçlarından aranan M.Ö, 'tasarlayarak öldürme' ve 'hakaret' suçlarından aranan M.Y, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanmak' suçundan aranan Ö.U, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan Ü.Y. ve 'zimmet', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından aranan A.M.S. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, istihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ve Siber Suçlarla Mücadele, TEM ve Asayiş Daire başkanlıkları ekiplerini ve Adalet Bakanlığı görevlilerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

(AA)