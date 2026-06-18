Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku rekor seviyeye yükseldi.

Nisan ayında vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borçlar 242 milyar dolara ulaştı.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU 171,6 MİLYAR DOLAR OLDU

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Nisan 2026 itibarıyla 171,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 5,8 artışla 75,5 milyar dolara yükseldi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 4,1 artarak 8,7 milyar dolar oldu.

MEVDUATLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 6,7 artışla 18,6 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 artışla 22,2 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 yükselerek 26 milyar dolara ulaştı.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 2,8 artışla 71,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

TİCARİ KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 artarak 64,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 19,6 artışla 7 milyar dolara yükseldi.

DOLAR VE EURONUN PAYI GERİLEDİ

Kısa vadeli dış borç stoku içerisinde ABD doları ve euronun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış görüldü.

Buna göre stokun;

Yüzde 34,8'i ABD doları

Yüzde 26,7'si euro

Yüzde 24,5'i Türk lirası

Yüzde 14'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 74,9 milyar dolara yükseldi.