Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan en güncel haftalık verilere göre kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki çözülme hız kesmeden sürüyor.

12 Haziran itibarıyla tamamlanan haftada KKM bakiyesi eritilmeye devam ederken, bankacılık sektörünün toplam kredi ve mevduat hacminde milyarlarca liralık artışlar kaydedildi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarındaki yükseliş grafiği ise dikkat çekti.

BDDK'nın haftalık bültenine göre KKM hacmi, geçen hafta 31 milyon lira daha azalarak 279,8 milyon liraya kadar geriledi.

KREDİ VE MEVDUAT HACMİ YÜKSELİŞTE

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 12 Haziran haftasında 186 milyar 932 milyon lira birden arttı. Bu yükselişle birlikte toplam kredi büyüklüğü 26 trilyon 54 milyar 213 milyon liradan, 26 trilyon 241 milyar 145 milyon liraya ulaştı.

Bankalar arası fonlar da dahil olmak üzere sektördeki toplam mevduat hacmi, geçen hafta 75 milyar 377 milyon lira artış gösterdi. Böylece mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 29 trilyon 633 milyar 774 milyon liradan, 29 trilyon 709 milyar 151 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE İHTİYAÇ KREDİSİ AĞIRLIĞI

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, ilgili dönemde 41 milyar 828 milyon liralık genişlemeyle 3 trilyon 329 milyar 638 milyon liraya dayandı. Bu kredilerin kırılımı incelendiğinde aslan payının ihtiyaç kredilerinde olduğu görüldü:

• Konut Kredileri: 793 milyar 418 milyon lira

• Taşıt Kredileri: 43 milyar 806 milyon lira

• İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 492 milyar 413 milyon lira

Öte yandan, iş dünyasının kullandığı taksitli ticari kredilerin tutarı ise 28 milyar 46 milyon lira artarak 4 trilyon 82 milyar 710 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Finansal istikrar göstergelerinde ise iki yönlü bir hareket söz konusu oldu. Bankacılık sektöründe donuk alacak olarak nitelendirilen takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 9 milyar 389 milyon lira artarak 747 milyar 913 milyon liraya yükseldi. Bankalar, bu riskli alacakların güvencesi olarak 439 milyar 290 milyon liralık kısmına özel karşılık ayırdı.

Tüm bu risk unsurlarına karşın, bankacılık sisteminin şoklara karşı en büyük kalkanı olan yasal öz kaynaklar, aynı dönemde 1 milyar 19 milyon liralık güçlü bir duruşla 5 trilyon 679 milyar 658 milyon liraya yükselerek sektörün sağlam sermaye yapısını koruduğunu teyit etti.