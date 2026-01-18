Başkan Büyükakın, 2025 yılı boyunca ulaşılan rakamları şu verilerle paylaştı:

Yolcu Sayısı: 54 milyonu aşan yolculuk.

Sefer Sayısı: 1 milyon 478 bin sefer.

Katedilen Mesafe: 44 milyon kilometrenin üzerinde yol.

BÖLGESEL BAĞLANTILAR GÜÇLENDİRİLDİ

Ulaşım ağının sadece şehir içiyle sınırlı kalmadığını ifade eden Büyükakın; Sabiha Gökçen, Sakarya Üniversitesi, Kartal, Marmaray ve Osmangazi Köprüsü bağlantılarıyla Kocaeli’yi bölgesel ölçekte birbirine bağlayan hatların güçlendirildiğini belirtti. Ayrıca 41K ve KM hatları sayesinde hem şehir içi hem de kırsal ulaşımın daha erişilebilir hale getirildiği kaydedildi.

"GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMI ÖNCELEDİK"

Eğitimden sağlığa, merkezden kırsal mahallelere kadar güçlü bir ağ oluşturduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm araçlarımızın bakım ve onarımlarını yıl boyunca düzenli şekilde yaparak vatandaşlarımız için güvenli ve sürdürülebilir ulaşımı önceledik. Bu şehirde ulaşımın yükünü birlikte taşıyor, Kocaeli’nin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz."