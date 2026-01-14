Temassız ödemelerde şifresiz işlem limitine ilişkin yeni düzenleme yarın yürürlüğe giriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara ilettiği düzenlemeye göre, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 TL olarak uygulanacak.

Hatırlanacağı üzere, söz konusu limit 1 Temmuz 2024'te 1.500 TL'ye yükseltilmişti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, 1,5 yıl sonra limit yeniden artırılarak 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 TL olarak uygulanmaya başlanacak.

TEMASSIZ ÖDEMELERDE YENİ LİMİT 2 BİN 500 TL

Düzenlemeye göre, yarından itibaren kart kullanıcıları temassız ödemelerde 2 bin 500 TL'ye kadar olan işlemleri şifre girmeden gerçekleştirebilecek. Böylece temassız ödeme işlemlerinde şifresiz kullanım tutarı önemli ölçüde artırılmış olacak.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, dünya genelinde birçok ülkede benzer şekilde uygulandığı da biliniyor.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 EURO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

