Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yükseliş eğilimini koruyor. Lider kripto varlıkların yukarı yönlü performansı, piyasadaki risk iştahının canlı kaldığına işaret ediyor.

BITCOIN KASIM ORTASINDAN BU YANA ZİRVEYE YAKLAŞTI

Bitcoin, erken işlemlerde 96 bin 554 dolara kadar yükselerek kasım ayı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyesini test etti.

Lider kripto para, şu sıralarda düne göre yüzde 0,8 artışla 94 bin 811 dolar seviyesinden işlem görürken, piyasanın genel yükselişinde lokomotif rolünü sürdürüyor. Kritik teknik seviyeler ise 100 bin dolar hedefini yeniden gündeme taşıdı.

TEKNİK ANALİZDE KRİTİK BANT AŞILDI

BTC Markets Finans Direktörü Charlie Sherry, teknik görünüme ilişkin değerlendirmesinde, Bitcoin'in Asya seansında 92-94 bin dolar bandından net bir şekilde yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdiğini ve bu hareketin yükselişi hızlandırdığını ifade etti.

GÖZLER 100 BİN DOLAR EŞİĞİNDE

Sherry, 96-97 bin dolar seviyelerinin üzerinde kalıcı kapanışların, Bitcoin'in 100 bin dolar hedefi doğrultusunda yeni kazançlara kapı aralayabileceğini belirtti.

Yükselişin devamı açısından 94 bin 400 dolar seviyesinin kritik bir destek konumunda bulunduğunu da vurguladı.

ETHEREUM'DA GÜÇLÜ TOPARLANMA

Benzer bir görünüm Ethereum cephesinde de dikkat çekiyor. Ethereum, erken işlemlerde 3 bin 356 dolara yükselerek 11 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Şu an itibarıyla yüzde 3,65 primle 3 bin 323 dolar civarında işlem gören Ethereum, piyasanın genel pozitif seyrini destekleyen varlıklar arasında yer alıyor.