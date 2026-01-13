ABD'de açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda yön yeniden değerli metallere döndü. Beklentilere paralel gelen enflasyon rakamları sonrası altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere yükseldi.

ABD'de açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, piyasa beklentileriyle uyumlu gelse de altın ve gümüşte rekorları beraberinde getirdi.

Kritik veri altın ve gümüşü etkiledi! Rekor seviyelere ulaştılar 1

ABD’de tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 0,3 artarken, beklentiler de bu yöndeydi. Yıllık TÜFE ise yüzde 2,7 ile önceki aya paralel gerçekleşti ve piyasa tahminlerini karşıladı.

Piyasaların beklediği veri geldi: ABD’nin aralık ayı enflasyonu açıklandı Piyasaların beklediği veri geldi: ABD’nin aralık ayı enflasyonu açıklandı

Aynı dönemde çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,6 olurken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 arttı. Aralık ayında enerji fiyatları yüzde 0,3, gıda fiyatları ise yüzde 0,7 yükseldi.

Kritik veri altın ve gümüşü etkiledi! Rekor seviyelere ulaştılar 2

ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR SEVİYE!

Enflasyon verilerinin ardından emtia piyasasında sert hareketler yaşandı. Ons altın, gün içinde 4.614,37 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Daha sonra fiyatlar, yüzde 0,43 artışla 4.613,54 dolar seviyesinde dengelendi.

Kritik veri altın ve gümüşü etkiledi! Rekor seviyelere ulaştılar 3

GÜMÜŞ FİYATLARINI CANLI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ons gümüş de yükselişini sürdürerek 87,51 dolar ile rekor kırdı. Gümüş, yüzde 2,83 primle 87,60 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Kritik veri altın ve gümüşü etkiledi! Rekor seviyelere ulaştılar 4

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.395,33 6.396,10 % 0.45 18:29
Ons Altın / TL 199.088,81 199.145,79 % 0.55 18:44
Ons Altın / USD 4.613,30 4.613,84 % 0.43 18:44
Çeyrek Altın 10.232,53 10.457,62 % 0.45 18:29
Yarım Altın 20.406,20 20.920,36 % 0.47 18:29
Ziynet Altın 40.930,12 41.702,54 % 0.45 18:29
Cumhuriyet Altını 42.719,00 43.365,00 % 0.09 17:03
Tüm Altın Fiyatları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERBorsa günü yükselişle tamamladıBorsa günü yükselişle tamamladı
PARTNERABD'li dev bankanın karı 2025'in son çeyreğinde düştüABD'li dev bankanın karı 2025'in son çeyreğinde düştü