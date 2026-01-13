ABD'de açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, piyasa beklentileriyle uyumlu gelse de altın ve gümüşte rekorları beraberinde getirdi.

ABD’de tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 0,3 artarken, beklentiler de bu yöndeydi. Yıllık TÜFE ise yüzde 2,7 ile önceki aya paralel gerçekleşti ve piyasa tahminlerini karşıladı.

Piyasaların beklediği veri geldi: ABD’nin aralık ayı enflasyonu açıklandı

Aynı dönemde çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,6 olurken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 arttı. Aralık ayında enerji fiyatları yüzde 0,3, gıda fiyatları ise yüzde 0,7 yükseldi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE REKOR SEVİYE!

Enflasyon verilerinin ardından emtia piyasasında sert hareketler yaşandı. Ons altın, gün içinde 4.614,37 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Daha sonra fiyatlar, yüzde 0,43 artışla 4.613,54 dolar seviyesinde dengelendi.

GÜMÜŞ FİYATLARINI CANLI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ons gümüş de yükselişini sürdürerek 87,51 dolar ile rekor kırdı. Gümüş, yüzde 2,83 primle 87,60 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.