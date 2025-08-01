İlk çeyrekte kuraklık nedeniyle fosil yakıtların sistemdeki ağırlığı artarken, ikinci çeyrekte hidroelektrik santrallerinde sınırlı bir toparlanma gözlendi.

Ancak su kaynaklarındaki sorun tamamen çözülmediği için HES üretimi genel görünümü aşağı çekmeye devam etti.

Bu süreçte doğal gaz ve kömür santrallerinin üretimdeki rolü sürdü; rüzgâr ve güneş santrallerindeki artış ise yenilenebilir enerji kanadını kısmen ayakta tuttu.

ÜRETİMDE YILLIK ARTIŞ, ÇEYREKLİK GERİLEME

Borsa İstanbul’da işlem gören lisanslı elektrik üretim şirketlerinin yurt içi toplam üretimi, 2025 ikinci çeyrekte yıllık bazda %16,8 artarken, birinci çeyreğe göre %4,5 geriledi.

Bu da kuraklık etkisinin kısmen hafiflediğini ancak halen üretim dengesini belirleyen bir faktör olduğunu gösteriyor. Kaynak bazlı dağılıma bakıldığında, yenilenebilir enerji payı geçen yıl %51,57 iken bu çeyrekte %48,88’e düştü.

Bu gerilemenin ana sebebi hidroelektrik santrallerin üretimindeki düşüş oldu; HES’lerin toplam üretimdeki payı %31,27’den %26,59’a geriledi.

Bu boşluk ise büyük ölçüde doğal gaz santralleriyle kapatıldı. Doğal gazın sistem içindeki payı %14,26’dan %16,69’a yükseldi.

Rüzgâr ve güneş tarafında ise yükseliş dikkat çekti. Rüzgârın toplam üretimdeki payı %11,94’ten %12,81’e; güneşin payı %2,17’den %3,15’e çıktı.

Bu tablo, özellikle güneş yatırımı yapan şirketlerin gelir hanesine olumlu yansıdı.

ŞİRKET BAZLI ÜRETİM PERFORMANSLARI

2025 ikinci çeyrekte şirket bazında üretim verileri incelendiğinde, doğal gaz ağırlıklı üretim yapan AKSEN, üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %31 artırarak 1.212.394 MWh seviyesine çıkardı.

Ancak bir önceki çeyreğe göre %23’lük bir düşüş yaşadı. AKENR ise yıllık bazda %12, çeyreklik bazda %45 gibi keskin bir gerileme kaydetti.

Kömür bazlı üretim tarafında, kuraklık nedeniyle oluşan boşluğu dolduran santraller öne çıktı.

IZENR, üretimini geçen yıla göre %129 artırarak listenin başında yer aldı. ODAS ve iştiraki CANTE, toplamda %47 üretim artışıyla dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji odaklı şirketlerde ise performanslar daha değişkendi.

Yıllık bazda TATEN %60, BIGEN %59, AKSUE %54 üretim artışı gösterdi. Çeyreklik bazda toparlanan isimler arasında ise ENTRA %126, AYEN %80, AYDEM %47 artışla öne çıktı.