2026 yılının ilk ayında piyasalar, siyasi ve askeri risklerin gölgesinde yön bulmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland hamlesine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi tehdidi savurması ve askeri güç kullanımı sorusuna "Yorum yok" yanıtını vermesi, NATO müttefikleri arasında soğuk rüzgarlar estiriyor.

ABD uçaklarının Grönland'da konuşlandırılacağı bildirildi

ALTINDA TARİHİ REKOR, PETROLDE DÜŞÜŞ

Risk algısının tavan yapmasıyla birlikte güvenli liman varlıklarına akın başladı.

• Altın: Jeopolitik tansiyonla birlikte Ons Altın, 4.697,7 doları görerek tarihi rekorunu tazeledi. Şu sıralar dünkü kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4.696,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.

• Tahvil ve Dolar: ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,26’ya yükselirken, dolar endeksi (DXY) yüzde 0,5 düşüşle 98,9 seviyesinde.

• Petrol: Ticaret savaşı endişelerinin küresel büyümeyi baskılayacağı korkusuyla Brent petrol yüzde 0,3 düşüşle 63,4 dolar seviyesine geriledi.

AVRUPA VE ABD: MİSİLLEME HAZIRLIĞI VE "KIRMIZI" EKRANLAR

ABD piyasaları dün tatil (Martin Luther King Jr. Günü) nedeniyle kapalıydı ancak vadeli endeksler güne satıcılı başladı.

Avrupa tarafında ise "misilleme" haberleri borsaları baskılıyor. AB'nin, Trump’ın ek tarifelerine karşı 93 milyar euroluk bir karşı paket hazırladığı belirtiliyor.

Bu gerginlikle Avrupa borsalarında sert kayıplar yaşandı:

• Fransa (CAC 40): Yüzde 1,78 düşüş.

• Almanya (DAX 40): Yüzde 1,34 düşüş.

• İtalya (FTSE MIB): Yüzde 1,32 düşüş.

ASYA'DA AYRIŞMA: JAPONYA DÜŞÜYOR, KORE REKOR KIRIYOR

Asya piyasaları hem Grönland krizini hem de kendi iç dinamiklerini fiyatlıyor. Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae'nin erken seçim kararı (23 Ocak'ta meclis feshedilecek) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım sinyalleri Nikkei 225 endeksine yüzde 1,2 kaybettirdi.

Buna karşın Güney Kore borsası pozitif ayrıştı. Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 4.923,53 puana ulaşarak rekor kırdı. Çin Merkez Bankası ise faizlerde değişikliğe gitmedi.

BORSA İSTANBUL VE TÜRKİYE EKONOMİSİ: POZİTİF AYRIŞMA SÜRÜYOR

Küresel satış dalgasına rağmen Borsa İstanbul (BIST 100), kendi dinamikleri ve IMF'den gelen olumlu revizyonlarla gücünü koruyor.

• IMF Revizyonu: IMF, Türkiye'nin 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 4,2'ye yükseltti.

• BIST 100: Dün yüzde 0,63 artışla 12.747,88 puandan kapanarak rekor tazeledi.

• Dolar/TL: Güne yatay ancak hafif yukarı yönlü bir eğilimle 43,2770 seviyesinden başladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 seviyelerini direnç, 12.600 ve 12.500 seviyelerini ise kritik destek bölgeleri olarak izliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.