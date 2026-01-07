Son günlerde sosyal medyada ve bazı forumlarda lastikline.com uzantılı siteyle ilgili çok sayıda paylaşım dolaşıma girdi. Özellikle “4 al 3 öde” gibi piyasa ortalamasının oldukça altında görünen kampanyalar, bazı kullanıcılar tarafından “şüpheli / scam olabilir mi?” sorularını gündeme taşıdı.

Paylaşımlarda siteye yönlendirilen kişilerin, “gerçek firma mı, yoksa sahte bir e-ticaret sayfası mı?” konusunda tereddüt yaşadığı görülüyor.

Lastik Line güvenilir mi?

Site dışarıdan bakıldığında klasik bir e-ticaret altyapısı kullanıyor, lastik satışı yaptığını iddia ediyor ve kampanyalı fiyatlar öne çıkarılıyor. Ancak;

Kampanyaların piyasa ortalamasına göre olağandışı ucuz görünmesi

Sosyal medyada ve forumlarda “uzak durun” şeklinde paylaşımların artması

Sitenin özellikle WhatsApp üzerinden yayılması

bazı kullanıcıların dolandırıcılık ihtimaline karşı uyarı paylaşımları yapmasına neden oldu.

Bu noktada altı çizilmesi gereken konu şu:



İnternette dolaşan içerikler kullanıcı iddiasıdır. Resmi makamlarca yapılmış bir “dolandırıcılık tespiti” şu an için kamuya açık net bir karar olarak yer almıyor. Ancak şüpheli bulunması, risk olmadığı anlamına da gelmiyor.

Lastik Line şikayet var mı?

Şikayet platformları ve forumlarda siteyle ilgili;

“Gerçek mi emin olamadım”

“Bu fiyata lastik olmaz”

“Sahte site olabilir”

“Uzak durun” gibi çok sayıda şüphe ve uyarı içerikli yorum bulunuyor.

Bazı kullanıcılar doğrudan alışveriş yapmadan önce araştırma çağrısı yaparken, bazı paylaşımlar ise siteyi açık şekilde “scam şüphesi” ile etiketliyor.

Bu tarz içerikler, özellikle kampanya dönemlerinde sık görülen sahte e-ticaret siteleri örneklerini hatırlattığı için dikkat çekiyor. “4 al 3 öde” gibi agresif kampanyalarla öne çıkan site hakkında çok sayıda kullanıcı uzak durulması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle, net ve doğrulanmış kullanıcı deneyimleri ortaya çıkmadan, bu tarz sitelere karşı yüksek dikkatle yaklaşılması gerektiği vurgulanıyor.