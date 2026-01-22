Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu sözleşme, THY Teknik A.Ş. tarafından yürütülen "Güvenlik Projesi Sistem Sürdürebilirliği Hizmet Alımı Projesi" kapsamında hayata geçirildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 25 BİN DOLAR

Proje kapsamında sunulacak hizmetlerin toplam bedelinin 25 bin dolar olduğu bildirildi.

LINK, bu çalışmanın; akıllı güvenlik sistemleri, kritik altyapıların sürdürülebilirliği, entegre teknoloji çözümleri ve hizmet mühendisliği alanlarındaki yetkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca projenin, yüksek operasyonel gereksinimlere sahip ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kurumlara hizmet sunabilme kapasitesini göstermesi açısından önemli olduğu vurgulandı.