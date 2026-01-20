Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede teknolojik bir devrime imza atarak "Akıllı Denetim" sistemine geçti. Yeni nesil algoritmalara sahip yapay zeka sistemi, mülk sahiplerinin kaçacak alanını daraltıyor:

Saniyeler İçinde Karşılaştırma: Banka hesaplarındaki düzenli para hareketleri ile tapu sicil kayıtları saniyeler içinde çapraz sorguya alınıyor.

Otomatik "Risk" Damgası: Her ay düzenli ödeme aldığı halde kira beyannamesi vermeyenler, sistem tarafından anında "Riskli Mükellef" olarak işaretleniyor.

Şikayetsiz İnceleme: Herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, yapay zeka tarafından tespit edilen usulsüzlükler için inceleme süreci otomatik olarak başlatılıyor.

MÜFETTİŞLER SAHADA: KAPI KAPI FİİLİ DENETİM BAŞLADI

Dijital takibin yanı sıra vergi müfettişleri, kira sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde fiili saha denetimlerine çıktı. Ekipler, kiracıların kapısını çalarak şu kritik sorulara yanıt arıyor:

Kira ödemesi banka üzerinden mi yoksa elden mi yapılıyor?

Resmi sözleşmedeki tutar ile ödenen gerçek rakam birbiriyle örtüşüyor mu?

Kiracıdan alınan bilgiler ile mülk sahibinin beyanı arasında fark tespit edilmesi durumunda, ev sahibi hakkında geriye dönük yasal işlem düğmesine basılıyor.

VERGİ KAÇIRANA AĞIR BEDEL: İKİ KATI CEZA VE FAİZ

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen mülk sahiplerini oldukça ağır mali yaptırımlar bekliyor. Maliye, sadece ödenmeyen vergiyi tahsil etmekle kalmıyor:

Vergi Ziyaı Cezası: Kaçırılan vergi tutarı kadar ceza kesiliyor.

Gecikme Faizi: Tahakkuk eden vergi ve cezaların üzerine bir de güncel gecikme faizleri ekleniyor. Uzmanlar, beyan edilmeyen her kuruşun ev sahibine misliyle geri döneceği uyarısında bulunuyor.

AİRBNB VE GÜNÜBİRLİK KİRALAMALARA ÇİFTE KISKAÇ

Kısa süreli kiralamalar da Maliye’nin radarından kaçamıyor. Dijital platformlar üzerinden yapılan günübirlik kiralama trafiği hem mali hem de güvenlik açısından mercek altında:

Vergi ve Güvenlik Cezası: Ticari kazancını beyan etmeyenler vergi cezalarıyla; kimlik bildiriminde bulunmayanlar ise emniyet birimlerinin kestiği yüksek tutarlı idari para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.