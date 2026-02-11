"Poyraz Karayel", "Çemberimde Gül Oya" ve "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. Son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinde rol alan Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

GECE YARISI RAHATSIZLANDI

Kanbolat Görkem Arslan'n gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandığı öğrenildi. Eşinin çağrısı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamadı. Oyuncunun rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle başladı.

1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde yer alan oyuncu; "Daire", "Yurt", "Teslimiyet" gibi sinema filmlerinde rol aldı. Televizyon projeleri arasında ise "Çemberimde Gül Oya", "Yer Gök Aşk”, "Ezel", "Poyraz Karayel" ve “Hayat Bazen Tatlıdır” bulunuyor.