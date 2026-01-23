Mega Metal, yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşterisi ile yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre şirket, 2026 yılının sonuna kadar toplamda 2000 tonluk ürün tedariki sağlayacak.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İHRACAT GELİRLERİNE 25 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Şirketin finansal projeksiyonlarını doğrudan etkileyecek olan bu iş ilişkisinin ekonomik boyutu da netleşti. Mega Metal yönetimi, bu siparişin 2026 yılı cirosuna yaklaşık 25 milyon dolar seviyesinde bir katkı yapmasının beklendiğini vurguladı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HİSSELER NE DURUMDA?

Mega Metal (MEGMT) hisseleri güne 61,75 TL'den başladı. Hisseler 11.45 itibarıyla 62,3 TL'ye kadar yükseldi. Yazım sırasında yüzde 0,41'lik yükseliş ile 61,85 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.