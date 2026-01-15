Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı binası önünde sendika temsilcileri ve üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, yılın ilk maaş gününde tüm illerde eş zamanlı olarak meydanlarda olduklarını söyledi. Yalçın, kamu görevlilerinin yaşadığı ücret adaletsizliğine dikkat çekerek tepkilerini doğrudan sorumlulara iletmek istediklerini vurguladı.

Kamu çalışanlarının yılın ilk maaşını aldığını hatırlatan Yalçın, zamlı maaşların bile aynı işi yapan farklı statülerdeki personelin ücretinin gerisinde kaldığını ifade etti. Kamuda ücretler arasındaki farkın giderek büyüdüğünü belirten Yalçın, bu tabloya sessiz kalmayacaklarını söyledi.

"BİZİM DERDİMİZ EKMEĞİMİZ, EMEĞİMİZ VE GELECEĞİMİZDİR"

Kamu çalışanları arasındaki makasın her geçen gün açıldığını dile getiren Yalçın, eylemin gerekçesini şu sözlerle anlattı:

"Böylesi bir haksızlığa susmak değil, sesimizi duyurmak için hesabın sorumlusunun önündeyiz. BIZIM derdimiz, ekmeğimiz, emeğimiz ve geleceğimizdir. Mücadelemiz, masada sesimizi duymayanların sahanın sesini duyması içindir."

Bütçe politikalarına da eleştiriler yönelten Yalçın, maliye yönetiminin bütçeyi denkleştirirken memurun sosyal maliyetini hesaba katmadığını savundu. Sosyal maliyetin önlenmesinin, bütçe dengesini sağlamaktan daha kolay ve daha adil olduğunu dile getirdi.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE ELEŞTİRİ

Ali Yalçın, bugüne kadar yapılan 8 toplu sözleşmenin 4’ünün uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

"Kararların yarısını masa, yarısını da hakem verdi. 16 yıllık sürecin 8 yılı için 'Tamam' diyebildik. Son 2 sözleşme uyuşmazlıkla sonuçlandı. 'Ne sorun var ki?' duyarsızlığı değil, 'Gelin görüşelim.' duyarlılığı istiyoruz."

Yalçın ayrıca, hedeflenen enflasyon kadar bile zam yapılmadığını, masada kazanılan bazı hakların sahada uygulanmadığını ve hakem mekanizmasının toplu sözleşme hukukunu korumadığını ifade etti.

"GELİR VERGİSİ YÜZDE 15'E SABİTLENMELİ"

Kamu çalışanlarının taleplerini de sıralayan Yalçın, ücrette DENGE ve gelirde adalet istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edildiği ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam verilsin diyoruz. Emeklilere verilmeyen seyyanen zam bir an önce hayata geçmelidir. Kamuda huzurun sağlanması için 4688 sayılı Kanun evrensel normlara uygun hale getirilmeli, birinci dereceye 3600 ek gösterge artık uygulanmalıdır. Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir."

Açıklamasının sonunda taleplerin gecikmeden karşılanması gerektiğini vurgulayan Yalçın, 4688 sayılı yasa değişene ve haklılıkları tescil edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.