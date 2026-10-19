21 Ağustos - 2 Ekim tarihleri arasındaki kesintisiz süreçte 21,1 milyar dolar gerileyen TCMB rezervleri, 9 Ekim haftasında kaydettiği 4,2 milyar dolarlık artışla nefes almıştı.

Ancak Matriks Haber'in analitik bilanço verilerinden derlediği son tahminler, rezervlerin bir önceki haftaki 171,6 milyar dolar seviyesinden 169,1 milyar dolara çekildiğini gösterdi.

Analitik bilanço verilerinden yapılan öncü hesaplamalara göre 16 Ekim haftasında toplam rezervler yaklaşık 2,5 milyar dolar azalarak 169,1 milyar dolara geriledi.

YILIN ZİRVESİNDEN 49 MİLYAR DOLAR UZAKLAŞTI

2026 yılına 189,1 milyar dolar seviyesinden başlayan ve 30 Ocak’ta 218,2 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini gören toplam rezervler, sonraki aylarda dalgalı ve aşağı yönlü bir patika izledi:

• Zirveye Göre Kayıp: 16 Ekim haftası tahmini olan 169,1 milyar dolar, ocak ayındaki rekor seviyenin 49,1 milyar dolar (yüzde 22,5) altında kaldı.

• 2025 Sonuna Göre Durum: 2025 yılını 193,9 milyar dolarla kapatan rezervlerde, yılbaşına kıyasla yaşanan net erime 24,8 milyar dolar (yüzde 12,79) olarak hesaplandı.

EN SERT DÜŞÜŞ MARTTA, EN GÜÇLÜ ARTIŞ OCAKTA YAŞANDI

2026 yılının 9 aylık periyodunda rezervler 4 ay yükseliş, 5 ay ise düşüş kaydetti. Yıl içerisindeki en keskin aylık erime 54,9 milyar dolarla mart ayında gerçekleşirken, en yüksek aylık artış ise 24,3 milyar dolarla ocak ayında kaydedilmişti.

Ağustos ayında yaşanan 23,7 milyar dolarlık toparlanmanın ardından eylül ve ekim aylarında düşüş baskısı yeniden hissettirdi.

Analitik bilanço verilerine dayanan 169,1 milyar dolarlık seviye öncü bir tahmin niteliği taşırken, haftalık net rezerv tablosu TCMB tarafından açıklanacak resmi haftalık para ve banka istatistikleriyle kesinlik kazanacak.