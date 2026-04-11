Anlaşmazlık, Merko Gıda’ya ait bir soğuk hava deposunda 6 Nisan 2013 tarihinde çıkan yangınla başlamıştı. Yangın sonrası kiracının oluşan zararının sigorta şirketi tarafından karşılanmadığı iddiasıyla, GIG Sigorta A.Ş. (eski unvanıyla Gulf Sigorta A.Ş.) tarafından Merko Gıda aleyhine tazminat davası açılmıştı.

MAHKEME SON KARARINI VERDİ

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2023/575 Esas sayılı davanın karar duruşması 9 Nisan 2026 tarihinde yapıldı. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Davanın tutarı 974.685.73 euro olarak açıklandı.

HİSSELER NE DURUMDA?

Merko Gıda (MERKO) hisseleri haftalık bazda yüzde 11 kaybederek kapanışı 15,21 TL’den yaptı.

MERKO hisseleri aylık bazda yüzde 8,26 düşerken, yıllık bazda yüzde 11,76 kazandırdı.

