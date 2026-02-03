Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BU BÖLGELERE "KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

KARADENİZ'DE FIRTINA, DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Hava durumu raporunda rüzgâr ve buzlanma detayları da dikkat çekti:

Kuvvetli Rüzgâr: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 40-60 kilometreyi bulması bekleniyor.

Çığ Riski: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Toz Taşınımı: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yer yer toz taşınımı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR VE BUZLANMA

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin tedbirli olması istendi.