Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16