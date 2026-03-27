Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Ağaoğlu GYO ’nun 176.000.000 adet payının pay başına 21,10 TL fiyattan halka arzı SPK tarafından onaylandı.

AZTEK – 84 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

AKBNK – Yurt dışında 456 gün vadeli 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı 31 Mart’ta tamamlanacak.

AKBNK – 124,8 milyon dolar ve 175,4 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli, 202 milyon dolar ve 60 milyon euro olmak üzere 2 yıl 2 iş günü vadeli ve 102,5 milyon dolar 3 yıl 2 iş günü olmak üzere sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla 367 gün için Sofr+%1,25 ve Euribor+%1,1, 2 yıl 2 gün için Sofr+%1,75 ve Euribor+%1,6 ve 3 yıl 2 gün için Sofr+%2 olarak açıklandı.

ALARK – Alen Alarko’nun tedarik lisansı kapsamında dört lokasyonda toplam 1.000 MWh kapasiteli depolama tesisleri kurulmasına yönelik lisans tadilinin onaylandığı, mevzuat kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde 250 MWh kapasiteli bir tesis lisans kapsamından çıkarıldığı, kalan 750 MWh kapasiteli üç tesis için süre uzatımı talebinin EPDK tarafından reddedildiği, şirketin bu karara yaptığı itirazın da reddedilerek yargı yoluna başvurulduğu açıklandı.

BALAT – Balat Savunma unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

BINHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 62,5 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

BLUME – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 270 milyon TL’den 850 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

BLUME –Bulut Galvano Metal’in şirkete devrolmak suretiyle birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

COSMO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

CLEBI – Cape Verde'de gerçekleştirilen ve şirket katıldığı havaalanı yer hizmetleri ihalesini şirketin kazanamadığı açıklandı.

EFOR – İbrahim Akkuş tarafından 217.800.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışı amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

FRIGO – 1 yatırımcı arafından şirket genel kurulundaki bir maddenin iptali istemiyle açılan davanın reddedildiği açıklandı.

GARFA – Yurt dışında 100 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

GARFA – 182 gün vadeli 575 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GLCVY – AKBNK tarafından gerçekleştirilen 892,3 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması kapsamında devir ve temlik işlemlerinin yapıldığı açıklandı.

HDFGS – Norm Batarya’nın sermaye artırımına 3 milyon TL ödenmesine karar verildiği açıklandı.

ISFIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

ISGYO – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KTLEV – Şirketin, İktisat Katılım Bankası’ndaki paylarının tamamının Pusula Finans Holding’e devredilmesine karar verildiği açıklandı.

KTLEV – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

KRPLS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 350 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

KARSN – 180 gün vadeli 205 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

KLRHO – Ekol GSYO’nun halka arzı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KLYPV – Bayilik sisteminin devreye alındığı, İstanbul, Konya, Şanlıurfa ve Trabzon’da dört yetkili bayi ile iş birliklerinin başlatıldığı açıklandı.

KBORU – Şirketin, ek GES yatırımının tamamlandığı ve faaliyete geçtiği açıklandı.

KLSYN – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

LYDHO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Lydia Enerji tarafından Eskişehir’de planlanan GES kapsamında ÇED olumlu kararının verildiği açıklandı.

MEGMT – 3 yatırımcı tarafından toplam 13.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MANAS – Şirket tarafından, şirketin %45 oranında pay sahibi olduğu Letlucent sermayesinin %6'sını temsil eden payların devralındığı açıklandı.

MAKIM – Makım France unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 15,47 – 15,55 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %70,83’e yükseldi.

PARSN – Şirket iştiraki Asil Çelik’in temettüsü kapsamında şirket payına düşen temettü tutarının 397,3 milyon TL olduğu açıklandı.

SKYMD – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TUPRS – KCHOL’ün sahip olduğu 40.000.000 adet TUPRS A grubu payının pay başına 233 TL fiyattan satışının kurumsal yatırımcılara satıldığı, satışın TAS’ta bugün gerçekleştirileceği açıklandı.

TRILC – 182 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TRILC – DMO tarafından açılan ihalenin Turkfleks markası ile 96,7 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

TUPRS – KCHOL tarafından 40.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

VSNMD – Adana’da 80.086 m² ormanlık alanda şirket lehine maden işletme ve altyapı tesis izninin verildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.107 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 10,80 – 11,41 TL fiyat aralığından 4.615.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,12’ye yükseldi.

BIMAS –Naspak Gıda tarafından 705,00 TL fiyattan 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,92’ye yükseldi.

CWENE – Deniz Portföy tarafından 5.025.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,17’ye yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 5,66 – 5,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 840.000 adet pay 8,95 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,55 TL fiyattan geri alındı.

GENIL – Ali Göz tarafından 9,51 – 9,52 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,53’e yükseldi.

IEYHO – Alnus Yatırım tarafından 90,85 TL fiyattan 270.611 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,99’a geriledi.

LMKDC – Limak Çimento tarafından 33,24 – 33,72 TL fiyat aralığından 707.227 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %72,94’e yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 39,90 – 39,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 553.906 adet pay 65,85 – 70,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 24,00 – 25,16 TL fiyat aralığından 400.249 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,79’a geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

QNBFL – Şirket sermayesinin 2 milyar TL’den %25 oranında bedelli olarak 500 milyon TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VSNMD – Şirket sermayesinin 117 milyon TL’den %55 oranında bedelsiz olarak 63,3 milyon TL kar payından artışla 181,3 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacak.