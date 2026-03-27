ABD'nin Cameron Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Tesisi'nden yola çıkan "Ribera Duero Knutsen" adlı LNG gemisinin 8 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre 16 Mart'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Fas açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 173 bin 400 metreküp kapasiteli geminin, 8 Nisan'da BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Norveç bandıralı gemi, 2010'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA
enpara
