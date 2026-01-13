Gıda sektörünün taze halka arzlarından Meysu Gıda, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirket payları, bugün seans açılışıyla birlikte beklentilere paralel bir seyir izledi.

Halka arz fiyatı 7,50 TL olarak belirlenen Meysu Gıda hisseleri, borsadaki ilk işlem gününde yüzde 10 değer kazanarak 8,25 TL seviyesine ulaştı. Açılıştaki güçlü alıcılı seyir, hissenin tavan fiyattan işlem görmesini sağladı. Analistler, halka arz büyüklüğü ve talep yoğunluğu göz önüne alındığında, hissenin önümüzdeki günlerdeki performansının yakından takip edileceğini belirtiyor.

Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı! Talep 8,5 katına ulaştı

YATIRIMCILARDAN 8,5 KAT TALEP GELMİŞTİ

Meysu Gıda’nın halka arz süreci, son dönemin en dikkat çekici arzlarından biri olarak kayıtlara geçmişti:

Halka Arz Büyüklüğü: 175.000.000 TL nominal pay satışı gerçekleştirilerek toplamda 1,31 milyar TL'lik bir hacme ulaşıldı.

Talep Yoğunluğu: Yatırımcılar, satışa sunulan paylara toplamda 8,5 kat talep göstererek şirkete olan güvenlerini tescilledi.

DAĞITIM VERİLERİ: 648 BİN YENİ ORTAK

Halka arz sonuçlarına göre payların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Toplam Yatırımcı Sayısı: 648.003

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 646.385 kişi pay sahibi oldu.

Yüksek Talepli Yatırımcı: 1.407 kişi.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 211 kurumsal yapı portföyüne Meysu paylarını ekledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.