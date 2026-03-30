Microsoft, 2026 itibarıyla yapay zekâ alanında en agresif yatırım yapan şirketlerden biri konumuna geldi. Şirketin veri merkezi ve AI altyapı harcamalarının yüz milyarlarca dolarlık ölçeğe ulaşması bekleniyor. Özellikle Azure tarafında artan talep, bu yatırımların temel gerekçesi olarak öne çıkıyor.

Ancak bu strateji kısa vadede maliyetleri ciddi şekilde yukarı çekmiş durumda. Piyasa, bu yatırımların geri dönüş süresini sorgularken, Microsoft hisselerinde dönemsel baskı dikkat çekiyor.

Gelirler güçlü, büyüme hız kesmiyor

Tüm bu yüksek harcamalara rağmen şirketin finansalları güçlü kalmaya devam ediyor. Microsoft’un son açıkladığı çeyrek sonuçlarında gelirler yıllık bazda çift haneli büyüme gösterirken, özellikle bulut segmenti öne çıktı.

Azure gelirlerinde yaklaşık %40’a yaklaşan büyüme, şirketin AI odaklı stratejisinin şimdiden sonuç üretmeye başladığını gösteriyor. Kurumsal müşterilerin yapay zekâ çözümlerine yönelmesi, Microsoft’un gelir kompozisyonunu da dönüştürüyor.

Copilot ekosistemi büyüyor

Microsoft, yapay zekâyı yalnızca altyapı tarafında değil, ürün tarafında da agresif şekilde konumlandırıyor.

Microsoft 365 içine entegre edilen Copilot, iş dünyasında yeni bir gelir kapısı olarak görülüyor.

Benzer şekilde GitHub Copilot ve diğer AI destekli araçlar, yazılım geliştiriciler için standart hale gelmeye başladı. Şirket, bu ürünleri abonelik modeliyle sunarak sürdürülebilir gelir yaratmayı hedefliyor.

Asıl soru: Bu yatırım ne zaman kâra dönecek?

Microsoft’un önündeki en kritik başlık ise yatırım–getiri dengesi.

Yapay zekâya yapılan dev harcamalar uzun vadede şirketi LIDER konuma taşıyabilir. Ancak kısa vadede artan maliyetler, kâr marjları üzerinde baskı yaratıyor.

Bu nedenle yatırımcılar ikiye bölünmüş durumda: Bir kesim Microsoft’u “AI çağının kazananı” olarak görürken, diğer kesim bu kadar büyük yatırımın geri dönüş süresine temkinli yaklaşıyor.

Net olan şu ki, Microsoft artık sadece bir yazılım şirketi değil; yapay zekâ ekonomisinin merkezinde konumlanan bir teknoloji devi haline geliyor.