Microsoft, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yapay zeka (AI) yatırımlarının meyvelerini toplarken, aynı zamanda tarihin en büyük altyapı genişlemesine imza atıyor. Ancak bu finansal tablo, sadece büyüme rakamlarından ibaret değil; teknoloji dünyasında "AI ekonomisinin sürdürülebilirliği" üzerine yeni bir tartışma başlatıyor.

Bulutun Yeni Yakıtı: Azure ve Yapay Zeka Katkısı

Şirketin toplam geliri yıllık bazda %17 artışla 81,3 milyar dolara ulaşırken, bu büyümenin aslan payını Microsoft Cloud üstlendi. Bulut gelirleri tarihte ilk kez 51,5 milyar doları aşarak toplam cironun %63'ünü oluşturdu.

Analizlerin en dikkat çekici noktası, Azure ve diğer bulut servislerindeki %39'luk büyüme oranı oldu. Analistler, bu büyümenin yaklaşık 14-16 puanlık kısmının doğrudan yapay zeka servislerinden (Azure OpenAI Service vb.) geldiğini belirtiyor. Bu veri, yapay zekanın artık teorik bir beklenti değil, Microsoft bilançosunda her çeyrek milyarlarca dolarlık somut bir gelir kalemi olduğunu kanıtlıyor.

Sermaye Harcamaları (CapEx): 37,5 Milyar Dolarlık Risk ve Fırsat

Bilançonun en çok konuşulan ve piyasada soru işareti yaratan kısmı, şirketin tek bir çeyrekte yaptığı 37,5 milyar dolarlık devasa yatırım harcaması oldu. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %80'lik bir artışa tekabül ediyor.

Nereye Gidiyor? Bu harcama; veri merkezlerinin inşası, enerji altyapısı ve NVIDIA gibi tedarikçilerden alınan yeni nesil GPU birimleri için kullanılıyor.

Yatırımcı Endişesi: Piyasa, "bu kadar büyük bir sermaye çıkışının kârlılık oranlarını (operasyonel marjları) ne zaman aşağı çekeceğini" sorguluyor. Mevcut tabloda operasyonel kâr marjı %44 seviyelerinde tutunsa da, amortisman giderlerinin önümüzdeki çeyreklerde kâr üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

RPO: 625 Milyar Dolarlık "Gelecek Garantisi"

Yatırımcılar için asıl "yeni hikaye", bilançonun dipnotlarında yer alan Kalan Performans Yükümlülüğü (RPO) kaleminde gizli. Microsoft, henüz faturaya dönüşmemiş ancak sözleşmeye bağlanmış tam 625 milyar dolarlık bir iş yüküne sahip. Bu rakamın bir önceki yıla göre %110 artmış olması, kurumsal şirketlerin yapay zeka dönüşümü için Microsoft ile uzun vadeli (3-5 yıllık) milyar dolarlık taahhütlere girdiğini gösteriyor. Bu durum, hisse senedi için en güçlü "güvenli liman" argümanını oluşturuyor.

Sektörel Daralma: Windows ve Xbox Gölgede Kaldı

Bulut ve AI tarafındaki bu devasa genişlemenin aksine, Microsoft'un geleneksel iş kollarında yavaşlama emareleri görülüyor. "More Personal Computing" segmenti gelirleri %3 daralırken, Xbox içerik ve hizmet gelirlerindeki %5'lik düşüş, tüketicinin harcama alışkanlıklarının yazılımdan ziyade donanım ve bulut tabanlı servislere kaydığını teyit ediyor.

Analiz: Yatırım Hikayesi Nereye Evriliyor?

Microsoft artık bir yazılım şirketi olmaktan çıkıp, dünyanın en büyük dijital altyapı ve enerji tüketicisi haline dönüşüyor. Yatırımcılar için yeni hikaye; "Yazılım Satışı" modelinden, "AI Kapasite Kiralama" modeline geçiştir.

Kısa vadede yüksek yatırım harcamaları (CapEx) hisse üzerinde volatilite yaratsa da, 625 milyar dolarlık RPO ve Azure'un pazar payı kazanmaya devam etmesi, Microsoft'un yapay zeka çağının "ana omurgası" olma yolunda rakiplerinden (Google ve AWS) ayrıştığını gösteriyor. Analistler, bu tablonun önümüzdeki 24 ay boyunca "yüksek maliyet-yüksek büyüme" dengesinde seyredeceğini öngörüyor.