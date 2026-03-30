Teknoloji devi Apple Inc., yapay zekâ stratejisinde dikkat çeken bir adım attı. Şirket, Siri’ye üçüncü taraf yapay zekâ asistanlarını entegre edeceğini duyurdu. Bu kapsamda Google’ın Gemini modeli ile Anthropic tarafından geliştirilen Claude’un Apple ekosistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Apple artık sadece geliştirici değil, platform

Bu hamle, Apple’ın yapay zekâ alanında doğrudan rekabet eden bir oyuncu olmaktan ziyade, farklı AI çözümlerini bir araya getiren bir “platform” stratejisine yöneldiğini gösteriyor. Siri’nin yeteneklerinin genişlemesiyle birlikte kullanıcı deneyiminde ciddi bir dönüşüm bekleniyor.

Yeni ürünler piyasada: M5 serisi sahneye çıktı

Apple, Mart 2026 başında yeni donanım ürünlerini de tanıttı. Şirket; MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max ve yeni iPad Air modellerini kullanıcılarla buluştururken, iPhone 17e modelini de duyurdu. Yeni nesil M5 çip ailesi, performans ve enerji verimliliği tarafında önemli iyileştirmelerle öne çıkıyor.

Gelirlerde güçlü sıçrama

Finansal tarafta ise Apple dikkat çekici bir büyüme sergiledi. 2026’nın ilk çeyreğinde şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 16 artarak 143,8 milyar dolara ulaştı. Bu performans, Apple’ın son dört yılın ardından ilk kez çift haneli büyüme yakalaması açısından kritik bir dönüm noktası oldu.

ABD üretimine yeni ortaklar

Öte yandan Apple, ABD’deki üretim programını genişletme kararı aldı. Şirket; Bosch, Cirrus Logic, TDK ve Qnity Electronics ile iş birliğini artırırken, 2030 yılına kadar toplam 400 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

Apple’ın hem yapay zekâ entegrasyonu hem de donanım ve üretim tarafındaki bu hamleleri, şirketin önümüzdeki dönemde teknoloji ekosisteminde daha merkezi bir rol üstlenmeye hazırlandığını ortaya koyuyor.