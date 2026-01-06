Bitcoin odaklı stratejisiyle bilinen yazılım devinin hisseleri, 2025 yılı genelinde kripto paralardaki zayıf seyre paralel olarak yaklaşık yüzde 47,5 oranında değer kaybetti. Şirket yönetimi, piyasadaki bu negatif tabloyu gerekçe göstererek geçtiğimiz Aralık ayında 2025 yılı kazanç tahminlerini önemli ölçüde aşağı yönlü revize etmişti.

BİLANÇODA 5,40 MİLYAR DOLARLIK "GERÇEKLEŞMEMİŞ" KAYIP

Şirketin yayımladığı son bilanço raporu, kripto yatırımlarının üzerindeki baskıyı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. MicroStrategy, geçtiğimiz yıla ilişkin 5,40 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar açıkladı. Kripto varlıkları bilançolarında tutan firmalar, son haftalarda artan piyasa oynaklığı nedeniyle yatırımcıların ve regülatörlerin baskısı altında kalmaya devam ediyor.

NAKİT REZERVİ VE GÜNCEL DURUM

MicroStrategy, 4 Ocak 2026 itibarıyla elinde bulundurduğu dolar rezervinin 2,25 milyar dolar olduğunu bildirdi. Şirketin nakit pozisyonu, Bitcoin fiyatlarındaki düşüşe rağmen operasyonel sürdürülebilirlik açısından kritik bir gösterge olarak takip ediliyor.

Analistler, MicroStrategy gibi varlıklarını büyük oranda dijital tokenlara endeksleyen firmaların, piyasadaki mevcut volatilite nedeniyle finansal risklere karşı daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Dünya