24 Ocak itibarıyla Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde başlayan eylemler, kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Sendika kaynaklarından alınan bilgilere göre 7 ildeki toplam 12 lojistik merkezinde işçiler işi tamamen bırakırken, yaklaşık 20 farklı noktada ise "iş yavaşlatma" eylemleriyle sevkiyat süreçleri aksatılıyor.

"PROTOKOL YOKSA İŞ YOK" RESTİ

DGD-SEN yetkilileri, işçilerin taleplerini güvence altına alan yazılı ve bağlayıcı bir protokol imzalanana kadar eylemlerin süreceğini vurguladı.

Temel talepler arasında, enflasyon karşısında eriyen ücretlerin iyileştirilmesi ve güvencesiz çalışma koşullarının sonlandırılması yer alıyor.

MGROS HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Depolardaki iş bırakma eylemlerinin tedarik zincirinde yaratabileceği olası aksamalar, yatırımcıları tedirgin etti. Haber akışıyla birlikte MGROS hisseleri güne satıcılı başladı.

Hisseler saat 10.48 itibarıyla yüzde 0,40 değer kaybederek 626,00 TL seviyesine geriledi.

Yaklaşık 780 milyon TL'lik işlem hacmi, hissedeki yoğun hareketliliğin ve yatırımcı çıkışının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Hissede haftalık kayıp yüzde 3'ü aşarken, yıllık primin yüzde 14 seviyesinde sınırlı kaldı.

