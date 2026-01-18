Hüriiyet'in haberine göre ağır ve riskli işlerde çalışan vatandaşların beklediği haber geldi. SGK, çalışma şartları nedeniyle fiziksel ve ruhsal olarak daha fazla yıpranan meslek gruplarına tanınan "yıpranma payı" haklarında kapsam genişlemesine gitti. Mevcut listedeki sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve madencilere ek olarak, sanayinin lokomotifi olan dört yeni iş kolu daha listeye dahil edildi.

EMEKLİLİK YAŞINI 8 YILA KADAR ERKENE ÇEKİYOR

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması, çalışanlara iki büyük avantaj sağlıyor. Prim gün sayısına ilave süre eklenirken, bu sürelerin bir kısmı da emeklilik yaş haddinden düşürülüyor.

Ekstra Prim: Yılda 360 gün çalışan bir işçinin primi, risk grubuna göre 450 (90 gün ek) veya 540 (180 gün ek) gün olarak işleniyor.

Yaş İndirimi: Biriken bu süreler, emeklilik yaşını genel olarak 5 yıla, çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebiliyor.

İŞTE LİSTEYE YENİ EKLENEN MESLEKLER

2026 yılı itibarıyla yıpranma payı hakkından yararlanmaya başlayacak yeni iş kolları şunlar oldu:

Çimento Fabrikası Çalışanları

Alüminyum Fabrikası İşçileri

Dökümhane Çalışanları

Cam Sanayi İşçileri

KİM, NE KADAR PAY ALIYOR?

Yıpranma payı sisteminde mesleklerin risk durumuna göre kademeler bulunuyor:

Maden ve Yeraltı İşçileri: Yılda 180 gün ile en yüksek paya sahip grup.

Gazeteciler: Basın kartı sahibi muhabir ve çalışanlar.

Güvenlik Güçleri: Asker, polis, MİT mensupları ve infaz koruma memurları.

Ağır Sanayi ve İtfaiye: Demir-çelik, cıva, asit üretimi gibi zehirli maddelerle çalışanlar ve yangın söndürme ekipleri.

Düzenlemenin detaylarına göre, yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir iş kolunda 12 ay boyunca çalışan kişinin hizmet dökümüne 360 gün yerine 450 gün prim yansıtılacak. Bu durum, özellikle prim gün sayısını doldurmakta zorlanan ağır sanayi çalışanları için büyük bir kolaylık sağlayacak.