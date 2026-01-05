Kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,07 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısındaki 5 aylık veri seti tamamlanmıştı.

Buna göre aralık enflasyonu "sıfır" çıksa dahi memur ve emeklilerin hak kazandığı taban zam oranları şu şekilde:

• SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri: Yüzde 11,20 (5 aylık enflasyon farkı)

• Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 17,55 (Toplu sözleşme + enflasyon farkı)

Bugün açıklanacak aralık verisi, bu oranların üzerine eklenecek ve nihai zam oranı ortaya çıkacak.

MASADAKİ SENARYOLAR: ZAM ORANI NE OLABİLİR?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri ve uzman görüşleri ışığında, maaş zamları için iki ana senaryo öne çıkıyor. Bugün açıklanacak veriye göre olası tablolar şöyle şekillenecek:

"TABAN AYLIKTA EK ARTIŞ GÜNDEMDE"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve emekliler için oranların büyük ölçüde belirginleştiğini vurguladı. Zengin, yüzdelik zamların yanı sıra ek bir iyileştirmeye de dikkat çekti:

"Memur ve memur emeklileri için yüzde 17,55'lik artış şimdiden netleşti diyebiliriz. Ancak tek parametre bu değil; ayrıca taban aylığında 1000 liralık bir artış da söz konusu olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ise 5 aylık yüzde 11,20 cepte, aralık verisiyle bu oran yukarı yönlü revize edilecek."

GÖZLER SAAT 10.00'DA

Piyasalar ve hane halkı, saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak veriye kilitlendi.

Beklentilerin altında veya üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi, milyonların Ocak 2026 maaş bordrosunu doğrudan değiştirecek.