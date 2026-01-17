Çin gümrük otoritelerinin, Nvidia tarafından kısa süre önce onay alan yeni yapay zeka işlemcisi H200'ün ülkeye girişine izin vermemesi, tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açtı. Financial Times'ın aktardığına göre, H200 için parça tedarik eden firmalar sevkiyatların durdurulması üzerine üretimi geçici olarak askıya aldı.

Haberde yer alan ve konuya yakın iki kaynağa dayandırılan bilgilere göre, Çinli gümrük yetkilileri bu hafta gümrük acentelerine Nvidia H200 çiplerinin ülkeye sokulamayacağını bildirdi. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLYONLUK SİPARİŞ BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Nvidia'nın Çinli müşterilerden 1 milyon adedin üzerinde sipariş almayı öngördüğü, tedarikçi firmaların ise mart ayından itibaren sevkiyata başlamak için 24 saat esasına göre üretim yaptığı ifade edildi. Ancak gümrükte yaşanan bu engel, planların askıya alınmasına neden oldu.

"GEREKMEDİKÇE ALMAYIN" UYARISI

Kaynaklara göre Çinli yetkililer, yerli teknoloji şirketlerini toplantıya çağırarak zorunlu olmadıkça H200 satın almamaları yönünde uyarıda bulundu. Yetkililerin bu tutuma ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadığı, uygulamanın resmi bir yasak mı yoksa geçici bir tedbir mi olduğu konusunda da belirsizliğin sürdüğü aktarıldı.

Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka işlemcisi olan H200, ABD ile Çin arasındaki teknoloji geriliminin en hassas alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Çinli şirketlerden yoğun talep bulunmasına rağmen, Pekin yönetiminin bu adımla yerli çip üreticilerini desteklemeyi mi hedeflediği, yoksa Washington ile yürütülen temaslarda bunu bir pazarlık unsuru olarak mı kullandığı netlik kazanmış değil.