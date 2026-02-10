Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan ve 46 TL fiyatla işlem görmeye başlayan Netcad hisseleri, kısa sürede yatırımcının gözdesi haline geldi. Bugün itibarıyla yüzde 9,97’lik bir yükseliş daha kaydeden hisseler, 67,30 TL seviyesine ulaştı.

TAVANDA 37 MİLYON LOTLUK "ALICI" KUYRUĞU

Seans açılışıyla birlikte NETCD tahtasında oluşan talep, hissenin gücünü bir kez daha kanıtladı. Henüz ilk dakikalarda 37 milyon lot, tavanda (67,30 TL) bekleyen alıcı olarak kayıtlara geçti. Bu devasa talep, yatırımcıların hisseye olan iştahının sürdüğünü ve tavan serisinin devam edebileceğine dair güçlü bir sinyal verdi.

ARACI KURUMLAR ALIM YARIŞINDA

Piyasa derinliği incelendiğinde, büyük aracı kurumların alım yönlü iştahlı tavrı dikkat çekti. 67,30 TL tavan fiyatından gerçekleşen ilk işlemler şu şekilde kaydedildi:

Deniz Yatırım: 40.459 lot

Marbaş Menkul Değerler: 14.588 lot

Tacirler Yatırım: 14.518 lot

Yatırımcılar şimdi gözünü 5. işlem gününe çevirdi.

