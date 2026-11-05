Türkiye'deki faaliyetlerinin 10. yılını kutlayan Netflix, yerli içerik üretimine yönelik yeni yatırım planını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2028 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye'deki dizi ve film projelerine toplam 10 milyar TL yatırım gerçekleştirilecek.

Yatırım kapsamında Anadolu'nun farklı şehirlerinde yeni projelerin hayata geçirilmesi ve yaratıcı sektör çalışanları için iş olanaklarının artırılması planlanıyor.

NETFLIX TÜRKİYE'DE 10 MİLYAR TL'Yİ NEREYE YATIRACAK?

Netflix'in açıkladığı 10 milyar TL'lik kaynak, 2026-2028 yıllarında üretilecek yerli dizi ve filmleri kapsıyor.

Şirket, yeni projelerle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hikayeleri ekranlara taşımayı ve Türk yapımlarının uluslararası izleyici kitlesini genişletmeyi amaçlıyor.

Yatırımın yapım ekipleri, oyuncular, senaristler, yönetmenler ve sektörde faaliyet gösteren diğer profesyoneller için yeni çalışma alanları oluşturması hedefleniyor.

NETFLIX TÜRKİYE'DE 10 YILDA 90'DAN FAZLA YAPIM ÜRETTİ

Netflix'in İspanya, Portekiz, Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu İçerik Başkan Yardımcısı Diego Ávalos, şirketin Türkiye'deki 10 yıllık faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Ávalos, geride kalan dönemde Edirne'den Kars'a kadar 30'dan fazla şehirde çekimler gerçekleştirdiklerini ve 90'ın üzerinde yerli yapımı izleyicilerle buluşturduklarını açıkladı.

Netflix'in Türkiye'de ürettiği içeriklerin 90'dan fazla ülkede platformun en çok izlenen 10 yapım listesine girdiğini belirten Ávalos, yeni yatırımlarla bu çalışmaların genişletileceğini ifade etti.

TÜRK DİZİLERİNİN İHRACAT GELİRİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Netflix'in yatırım kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dağlıoğlu, Türk dizilerinin 190 ülkeye ihraç edildiğini ve dünya genelinde 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştığını belirtti.

Türk dizi sektörünün ihracat gelirinin 1 milyar doları aştığını aktaran Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası dizi ve film üretimindeki konumuna dikkat çekti.

Netflix'in 10 milyar TL'lik yatırımının, Türkiye'deki içerik üretim kapasitesinin ve sektördeki istihdam olanaklarının artırılmasına katkıda bulunmasının beklendiğini ifade etti.

NETFLIX YENİ DİZİ VE FİLM PROJELERİNİ KABUL EDİYOR MU?

Netflix, Türkiye'deki yeni senarist, yönetmen ve yapımcılara ulaşmak amacıyla "Sıradaki Hikaye: Netflix Proje Sunum Günü" programını da hayata geçirdi.

30 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek etkinlikte, daha önce bir Netflix Türkiye yapımında senarist, yönetmen veya yapımcı olarak görev almamış ve programa kabul edilen profesyoneller projelerini şirketin içerik ekiplerine sunabilecek.

Programın başvuruları 8 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı.

Netflix ayrıca bugüne kadar senaryo yazımı, görsel efektler, yönetmenlik ve uyarlama gibi alanlarda 40'tan fazla ücretsiz eğitim programı düzenledi.

Şirketin iki yıldır yürüttüğü Türkiye Yetenek Haritası programının ise yeni dönemde Anadolu'da üç şehre daha ulaşması planlanıyor.