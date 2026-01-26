Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki alışveriş merkezi, kasap, fırın ve restoranlarda etiket kontrolü yaparak, işletmelerin usule uygun hizmet verip vermediğini denetledi.

Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ve marketlerdeki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceleyen ekipler, restoranların girişleri ve masalardaki menü fiyatlarını da kontrol etti.

Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, gazetecilere, yıl boyunca yapılan denetimlerin yaklaşan ramazan ayı öncesinde sıklaştırıldığını söyledi.

Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için sürekli sahada olduklarını belirten Taygurt, "Sahadayız ve ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz devam edecek. Gıda, hijyen ve fiyat artışları kontrolümüz altındadır. Vatandaşlarımız bu konularla sorun yaşadığında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayetlerini bildirebilirler. Biz, günlük olarak denetimleri yapmaktayız." diye konuştu.

Denetimlerden memnun olduğunu ifade eden işletme sahibi İbrahim Alakoç ise ramazan ayı öncesinde fiyatların artması için bir sebep görmediğini vurgulayarak, "Her hafta düzenlenen denetimlerden memnunuz. Ramazan ayı öncesinde fiyatların artmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fırından ekmek alan Şerife Baytın da "Ekmeklerin tartılarak denetlenmesi çok güzel. Denetlemelerin daha çok sıklaştırılmasını istiyorum." dedi.

(AA)