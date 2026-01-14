Odaş Elektrik (ODAS) hisseleri 2026 yılına girilirken yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Son işlem gününü %0,58 düşüşle 5,10 TL seviyesinden tamamlayan hissede, kısa vadeli zayıf görünüme rağmen teknik olarak kritik eşik korunuyor. Analizde öne çıkan 5,10 TL seviyesi, trend değişim noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece ana yön teknik olarak “yukarı” kabul ediliyor.

ODAS HİSSESİ FORUMLARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN



ODAS’ta Teknik Görünüm Ne Söylüyor?

Rapora göre ODAS hissesi şu an;

50 günlük ortalama: 5,31 TL

100 günlük ortalama: 5,39 TL

200 günlük ortalama: 5,44 TL seviyelerinin altında fiyatlanıyor. Bu tablo, orta vadede baskının sürdüğünü, yükselişlerin ise şimdilik tepki hareketi niteliğinde olduğunu gösteriyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

ODAS için raporda öne çıkan teknik seviyeler şöyle:

Destekler:



5,06 TL

5,01 TL

4,94 TL

Dirençler:



5,18 TL

5,25 TL

5,30 TL

Hissenin 5,18 TL üzerinde kalıcılık sağlaması halinde kısa vadeli görünümün toparlanabileceği, 5,10 TL altına sarkmalarda ise teknik zayıflamanın derinleşebileceği belirtiliyor.

ODAS HEDEF Fiyat 2026: Teknik Projeksiyon Ne Diyor?

Mevcut rapor, doğrudan bir aracı kurum hedef fiyatı içermemekle birlikte, teknik projeksiyon açısından önemli ipuçları sunuyor.

Olumlu senaryo: 5,18 – 5,30 TL direnç bandının aşılması ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, hissede teknik olarak orta vadeli yeni bir yükseliş dalgası gündeme gelebilir. Bu durumda 2026 yılına yönelik fiyatlamalarda, geçmiş zirve bölgeleri ve yeni direnç alanları teknik hedef olarak izlenebilir.

Nötr senaryo: 5,01 – 5,30 TL bandında yatay ve dalgalı seyir.

Olumsuz senaryo: 5,10 TL trend değişim seviyesinin altına kalıcı sarkmalarda, teknik yapı zayıflayabilir ve 4,94 TL ana destek olarak öne çıkabilir.

Raporda özellikle vurgulanan nokta, 5,10 TL üzerinde kalındığı sürece ana trendin teknik olarak yukarı yönlü kabul edilmesi. Odaş Elektrik hisselerinde teknik tablo, kısa vadede zayıf sinyaller üretse de 5,10 TL üzerindeki tutunmanın korunması halinde ana trendin bozulmadığını gösteriyor. 2026 yılına yönelik beklentilerde, hissenin önce 5,18 – 5,30 direnç bandını aşıp aşamayacağı belirleyici olacak. Bu bölgenin üzerinde oluşabilecek kapanışlar, teknik hedeflerin yukarı revize edilmesine zemin hazırlayabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Finansal piyasalarda yapılan işlemler risk içerir.