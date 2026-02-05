Borsa İstanbul’daki toplam yabancı payı, günlük bazda -0.07 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 36.86 seviyesine geriledi.

Bu yatay seyre rağmen hisse bazlı hareketlerde keskin ayrışmalar izleniyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

GÜNÜN "EN"LERİ: UCAYM ZİRVEDE, FRMPL KAN KAYBEDİYOR

Yabancı yatırımcıların günlük bazda en çok ilgi gösterdiği hisselerde liderlik koltuğuna UCAYM oturdu.

İSTİKRAR ABİDELERİ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALIŞ

Raporun en dikkat çekici kısmı ise "istikrarlı" yabancı girişi olan hisseler oldu. Tam 10 işlem günüdür yabancı payı aralıksız artan 5 hisse piyasa radarına girdi:

• ADGYO, AYCES, GLYHO, PNLSN ve RYGYO.

YABANCININ UZAKLAŞTIĞI HİSSELER

Bazı hisselerde ise yabancı satışı kronik bir hal almış durumda. Özellikle gayrimenkul ve lojistik ağırlıklı bu listede düşüş serisi dikkat çekiyor:

• AGYO, GOZDE ve PASEU: 10 Gündür düşüşte.

• GENTS: 9 Gündür düşüşte.

• FZLGY: 7 Gündür düşüşte.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

