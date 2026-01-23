Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların en büyük kanayan yarası olan hijyen ve güvenlik zafiyetine neşter vurdu.

Her eğitim-öğretim yılı başında yaşanan personel belirsizliği, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan yeni istihdam modeliyle sona eriyor.

Yeni sistemle birlikte okullarda, kurumu ve öğrenciyi tanıyan profesyonel kadrolar görev yapacak.

TYP VE İUP TARİH OLDU

Yıllardır İŞKUR aracılığıyla yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınan personeller, 9 ay çalışıp yaz tatilinde işten çıkarılıyordu.

Bu durum hem çalışan mağduriyetine hem de her yıl değişen personel nedeniyle güvenlik ve hijyen standartlarında düşüşe neden oluyordu.

Ayrıca bu yıl denenen ve haftada 3 gün çalışma öngören İşgücü Uyum Programı (İUP) da beklenen verimi sağlayamamıştı. Yeni kararla birlikte bu geçici modeller terk edilerek, sürdürülebilir ve kalıcı modele geçiş resmen onaylandı.

VELİLER TEMİZLİK YAPMAKTAN KURTULUYOR

2026 eğitim sezonu öncesi alınan bu kararın arkasında, sezon başında yaşanan "hijyen krizi"nin etkili olduğu belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere personel yetersizliği nedeniyle bazı okullarda temizliği veliler yapmak zorunda kalmış, görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti.

Yeni modelle birlikte MEB, 30 bin yeni personel alımı için düğmeye bastı. Alınacak personellerin özellikleri şöyle olacak:

• Tam Zamanlı: Haftalık sınırlı çalışma değil, tam mesai uygulanacak.

• Süreklilik: 6 veya 9 aylık değil, uzun süreli sözleşmelerle iş güvencesi sağlanacak.

• Eğitimli Kadro: Personeller okul güvenliği ve hijyen standartları konusunda özel eğitimden geçirilecek.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Sabit personel alımının detayları netleşmeye başladı. Alımların İŞKUR'un geçici listeleri üzerinden değil, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde veya merkezi bir atama usulüyle yapılması bekleniyor.

Gözler şimdi yayınlanacak yönetmelikte. Mevcut TYP çalışanlarının tecrübelerinden dolayı yeni alımlarda öncelikli olup olmayacağı ise başvuru kılavuzuyla netlik kazanacak.