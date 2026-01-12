AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin dış politika vizyonunu ve iç gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

İRAN VE BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Bölgedeki sıcak gelişmelere dikkat çeken Çelik, İran ile ilgili gündemi yakından takip ettiklerini belirtti. İran'ın iç dinamiklerine saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. İran'da istikrarı vurguluyoruz. Sorunlar dışarıdan müdahalelerle değil, İran'ın kendi dinamikleriyle çözülmeli. İsrailli yetkililerin İran’a dönük sözleri, bölgede daha büyük sıkıntılar yaratacak vahşi bir tutumun işaretidir."

Çelik ayrıca Venezuela'daki süreçle ilgili olarak da "Maduro’nun şu anda bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela’nın yanındayız" diyerek destek mesajı verdi.

SURİYE'DE SDG TEHDİDİ VE "ETNİK ÇATIŞMA" YALANI

Suriye'nin kuzeyindeki hareketliliğe geniş yer ayıran Çelik, terör örgütü PKK/YPG'nin paravanı olan SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymadığını vurguladı. Terör örgütünün sivil yerleşimleri ve kamu binalarını HEDEF aldığını belirten Çelik, bölgedeki çatışmaların "Arap-Kürt savaşı" gibi gösterilmeye çalışılmasına sert tepki gösterdi:

• Terör Örgütü Kimliklerin Arkasına Saklanıyor: "Kendilerini etnik ya da mezhepsel grupların temsilcisi gibi gösterenlerin, aslında bu topluluklarla bir ilgisi yok; terör faaliyetlerini gizlemek için kimlikleri kalkan yapıyorlar. Bu yapılara müdahale edildiğinde 'Kürtlere' ya da 'Alevilere' karşıymış gibi sunulan söylemler gerçeği yansıtmıyor; bunlar açıkça yalandır."

• Kürt Kardeşlerimiz Riske Atılıyor: "Kandil’in doğrudan müdahalesi ile süreç çatışmaya sürükleniyor. SDG'nin saldırıları sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz."

Çelik, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefi olduğunu yineledi.

İSRAİL'İN "YENİ SINIR" PLANINA TEPKİ

İsrail'in Gazze'deki işgal politikasına değinen Çelik, "Sarı hat" üzerinden yeni bir sınır oluşturma çabasına dikkat çekti. Bu yaklaşımın işgali meşrulaştırma girişimi olduğunu belirten Çelik, "Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır ve kabul edilemez" dedi.

İÇ SİYASET: ALEVİ VE EMEKLİ TARTIŞMALARI

AK Parti Sözcüsü, parti içine yönelik eleştirilere ve belirli toplumsal kesimler üzerinden yürütülen tartışmalara da yanıt verdi. Emekliler ve Alevi vatandaşlar üzerinden AK Parti'ye yönelik tartışma açılmasını kesin bir dille reddettiklerini belirten Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz, Alevi canlarımızla ilgili hassasiyetimizi her fırsatta ortaya koyduk; bu duruşumuz Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden bu yana süregelen samimi bir gayretin sonucudur. Aynı şekilde bütçe imkânları çerçevesinde emeklilerimizi ve çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmama kararlılığındayız. Biz, Alevi canlarımızla da emeklilerimizle de her zaman biriz, beraberiz."