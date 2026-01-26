Yatırımcıların güvenli liman arayışı, değerli metallerde adeta bir "metal fırtınası" estiriyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 5.076,21 dolar seviyesine kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu tarihi yükseliş iç piyasada da karşılık bularak gram altın fiyatlarını 7.000 TL barajının üzerine taşıdı.

GÜMÜŞTE 100 DOLAR DEVRİMİ

Altınla birlikte gümüş piyasasında da çarpıcı bir ralli yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 100 dolar psikolojik sınırını aşan ons gümüş, yeni haftada ivmesini artırarak 109,50 dolar seviyesini test etti. Gümüşün yıllık bazdaki prim oranının altını geride bırakması, endüstriyel talebin yanı sıra yatırımcıların somut varlıklara yönelmesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 4 TEMEL NEDEN

Analistler, kıymetli metallerdeki bu sert yükselişin arkasında yatan makroekonomik ve politik sebepleri şu şekilde özetliyor:

Jeopolitik Krizler: Rusya-Ukrayna savaşının devam eden etkisi ve Grönland üzerindeki diplomatik gerilimler.

Ticaret Savaşları: ABD yönetiminin Kanada’ya yönelik %100 gümrük vergisi tehdidi gibi sert korumacı politikalar.

Güven Kaybı: ABD’de yeniden gündeme gelen "hükümetin kapanması" riski ve Amerikan yönetimine dair küresel güvenin azalması.

Parasal Rejim Değişimi: Merkez bankalarının rezerv biriktirme stratejileri ve kağıt varlıklardan somut enstrümanlara hızlı geçiş.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.