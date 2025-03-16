Donald Trump, Biden yönetiminin "Yapay Zekanın Güvenli Kullanımı" başlıklı icra emrini iptal ederek, yapay zekada ABD’nin küresel liderliğini korumayı ulusal politika haline getiren yeni bir kararname imzaladı. 180 gün içinde yeni bir "Yapay Zeka Eylem Planı" hazırlanması talimatı verdi.

Bu süreçte 260 milyar dolarlık değere ulaşan OpenAI, Trump’ın yapay zeka yatırımlarından yararlanırken bir yandan da Elon Musk ile süregelen rekabet ve hukuki baskılarla karşı karşıya.

OPENAI’IN ÜÇ KRİTİK ÖNERİSİ

Şirketin ABD hükümetine sunduğu öneriler arasında:

1.Federal-özel sektör ortaklıklarının kurulması

2.ABD yapay zeka sektörünün küresel rekabet gücünü artıracak stratejiler geliştirilmesi

3.Telif hakkı yasalarının yapay zeka gelişimini teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesi

EN POPÜLER YAPAY ZEKA UYGULAMASI HALİNE GELMİŞTİ

Çin merkezli DeepSeek, ABD’li rakiplerine göre çok daha düşük maliyetle yapay zeka modelleri geliştirebiliyor. Ocak ayında, Apple App Store’da kısa süreliğine ChatGPT’yi geride bırakarak en popüler yapay zeka uygulaması haline geldi. OpenAI, ABD’nin liderliğini kaybetmemesi için hükümetin daha fazla yatırım yapması gerektiğini savunuyor.

TELİF HAKKI DAVALARI VE YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ

OpenAI, yapay zekanın öğrenme özgürlüğünü destekleyen bir telif hakkı stratejisine ihtiyaç olduğunu savunurken, şirket New York Times ve birçok medya kuruluşu tarafından telif hakkı ihlali nedeniyle dava edilmiş durumda.

ABD’nin temmuz ayında tamamlaması beklenen "Yapay Zeka Eylem Planı", sektördeki kritik düzenlemeleri belirleyecek. Trump yönetimi daha ticaret odaklı ve esnek bir yaklaşımı benimserken, yapay zeka konusunda etik, güvenlik ve telif hakkı tartışmaları devam ediyor.

(CNBC-E)